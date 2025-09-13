В Дирекция „Бюро по труда“ в Разград са обявени 125 свободни работни места, съобщи директорът на институцията Виолета Рангелова

В Дирекция „Бюро по труда“ в Разград са обявени 125 свободни работни места, съобщи за БТА директорът на Бюрото по труда Виолета Рангелова. Тя посочи, че продължава търсенето на квалифицирани работници. Сред тях са водач на мотокар, притежаващ правоспособност за управление; монтьор, релейна защита и електромонтьори, притежаващи квалификационна група по електробезопасност. По думите ѝ интерес представляват също свободните позиции за вътрешен одитор; експерт, връзки с обществеността; специалист - контролна дейност; деловодител.

Рангелова добави, че служителите на Бюрото по труда са на разположение за предоставяне на конкретна и детайлна информация, относно заявените свободни работни места. Тя е достъпна и на информационното табло на дирекцията.

Директорът на Бюрото по труда коментира, че продължава да нараства интересът по отношение програмите „Младежка заетост+“ и „Младежки практики“. Това според Виолета Рангелова безспорно е резултат от последователната и постоянна работа на всички служители от Дирекция „Бюро по труда“ в Разград.