Президентът Румен Радев ще се срещне с ръководството на Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия на Германия от 10:30 часа на „Дондуков“ 2, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Представителите на асоциацията са в България по покана на президента. В срещата ще участват представители на компании, работещи в сферата на електрическата мобилност, инфраструктурата и туризма, които са заявили интерес да инвестират в страната. За посещението държавният глава съобщи по време на посещението си в Германия в края на август.

Президентската институция води разговори с германски компании, чиито представители в началото на идния месец ще посетят България за разговори за възможни инвестиции, обяви президентът Румен Радев след срещата си с германския държавен глава Франк-Валтер Щайнмайер в двореца "Белвю" в Берлин. "Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности и да участваме в производството, също на "Еърбъс" (Airbus)", каза тогава Радев, уточнявайки, че става дума за подразделението на авиоконцерна "Аеротек" (Aerotec).