Базата на спешната помощ по въздух в Сливен ще бъде отворена за посещение на 12 септември

На 12 септември (петък) от 10:00 до 12:30 ч. всички желаещи ще могат да посетят оперативната база за спешна помощ по въздух (HEMS) в Сливен, съобщиха организаторите. Сборният пункт е на площад "Хаджи Димитър" в 10:00 ч., откъдето участниците ще отпътуват с лични автомобили до базата.

Събитието, организирано съвместно с Димитър Чолаков, ръководител на базата, ще предостави възможност за среща с пилоти, техници, лекари и други членове на екипа. Те ще представят операциите, специализираната техника и оборудването за спешна помощ по въздух. Посещението е подходящо за всички възрастови групи.

Фокусът на събитието е върху развитието на умения в областите на първата помощ, доброволчеството и запознаването с професионална екипировка.

Участието е безплатно. Задължително е предварително записване в скаутски клуб "Вятър Бора". Подробности за записването за посещението на оперативната база за спешна помощ по въздух – HEMS Сливен са достъпни на официалната страница на клуба.

Сливен бе избран за една от шестте регионални бази на HEMS в България. През 2023 г. Община Сливен предостави безвъзмездно на Министерството на здравеопазването за управление шест дка терен в района на бившето летище Бършен. Там по план бяха изградени хангар и площадка за нуждите на системата за спешна медицинска помощ по въздух.

От 23 май т.г. се дават дежурства от екип от двама пилоти и двама медици. Първият медицински случай на екипите на HEMS в Сливен беше на 16 юни, когато са транспортирали успешно пациент от Шумен в столичната "Александровска" болница.