Пожарът над село Горно Осеново все още не е напълно овладян, тъй като има дървета, които продължават да горят, съобщи за БТА кметът на Долно Осеново Алекси Крънчов.

Вчера беше невъзможно да се локализира – дърветата горяха отдолу догоре, обясни той и добави, че и днес на терен помагат пожарникари, горски служители и доброволци. По думите му вчера екипите са се прибрали късно, тъй като с настъпването на тъмнината работата на място е станала невъзможна.

Според кмета не е необходимо да се включват твърде много доброволци, тъй като теренът е изключително стръмен и труднодостъпен. „Надяваме се на дъжд“, коментира Алекси Крънчов.

Вчера формирование за овладяване и преодоляване на последствията от бедствия от Трети механизиран батальон – Благоевград участва в дейностите по овладяването на големия горски пожар над село Горно Осеново.