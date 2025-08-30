За последното денонощие са ликвидирани общо 124 пожара, няма пострадали

За последното денонощие са ликвидирани общо 124 пожара, съобщават от Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Огнеборците са се отзовали на общо 171 сигнала за произшествия. При пожарите няма загинали и пострадали.

Възникнали са 19 пожара, причинили материални щети, седем от които в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 105 пожара, от които 59 са били в сухи треви, горска постеля и храсти, един – стърнища.

Извършени са 40 спасителни дейности и помощни операции, от които осем са при катастрофи.

Регистрирани са и седем лъжливи повиквания.