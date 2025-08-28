Приключи рехабилитацията на железопътната инфраструктура на гарите в Зимница и Стралджа, съобщиха от НКЖИ

Приключи рехабилитацията на контактната мрежа и стрелковото развитие на жп гарите в Зимница и Стралджа, съобщиха от Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). Отбелязването на събитието ще е от 11:00 часа на гара Зимница в присъствието на заместник-министъра на транспорта и съобщенията Любен Нанов, областния управител на Област Ямбол, заместник генералния директор на НКЖИ Нели Андреева, ръководителя на Управляващия орган на Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027 г. Мартин Георгиев, представители на местната власт и др., съобщиха още от компанията.

Обектът е част от големия проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“, който се осъществява със съфинансиране от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014–2020 г. и Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027 г.

В края на април по проекта беше завършено строителството на три нови надлеза по железопътната линия Пловдив–Бургас. Новите съоръжения са в участъка Церковски-Черноград. Те осигуряват пълно функционално разделяне между пътната и железопътната инфраструктура, което допринася за по-висока надеждност на железопътния трафик и създава предпоставки за устойчиво управление и модернизация на жп мрежата в региона, допълват от НКЖИ.