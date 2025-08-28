Общинският съвет в Каспичан ще разгледа предложение за актуализация на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2025 г.

Общинският съвет в Каспичан ще разгледа докладна записка кмета на община Каспичан Златин Ценков за актуализация на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2025 г. Актуализацията е във връзка с настъпили промени в бюджетния процес при изпълнение на обектите от инвестиционната програма. В дневния ред на заседанието са включени общо 14 точки, според поканата за общинската сесия, публикувана на сайта на Общината.

Общинските съветници ще се произнесат и по предложение за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Каспичан. Действащата наредба не е пълна и не е в съответствие с последните изменения в законодателството, е посочено в докладната записка по точката.

Съветниците ще подложат на гласуване проект за нова Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, общинската собственост, инфраструктурата и околната среда в Община Каспичан. "Приемането на нова наредба пълно и ясно ще регламентира задълженията на гражданите на Община Каспичан по отношение на ползването на велосипеди и по отношение на защита от шума в околната среда", е упоменато в докладната записка по точката.

Общинските съветници в Каспичан ще разгледат и изменения и допълнения на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Каспичан. "Определените към момента цени на услугите по предоставяне на тъжни и весели ритуали не осигуряват покриване на разходите за предоставяне на тези услуги. Тези цени не са актуализирани от 2016 г.", се посочва в докладната записка.

Общинският съвет ще се произнесе по предложение за приемане на Наредба за регистрация, отчет и изисквания към пътните превозни средства с животинска тяга на територията на Община Каспичан. "Приемането на нова наредба пълно и ясно ще регламентира режима на регистрация, отчет и изисквания към пътните превозни средства с животинска тяга" се посочва в докладната записка.

Общинските съветници в Каспичан ще разгледат предложение за предоставяне на помещение за безвъзмездно управление на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“. Предложението е да се предостави безвъзмездно помещение с площ от 17,48 квадратни метра, находящо се на петия етаж в сграда с административен адрес: ул. „Мадарски конник" № 91 в гр. Каспичан, е посочено в докладната записка по точката.

Общинският съвет ще разгледа предложение за изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Каспичан, свързан с имоти в селища на територията на общината.

Общинските съветници ще се произнесат по предложение за приемане на решение за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост. Докладната записка е във връзка с постъпило искане от „Мирато“ ЕООД за подновяване на договор за наем на общински терен за поставяне на павилион с предназначение на „сладкарница, без сервиране на алкохол”.

Общинският съвет в Каспичан ще разгледа докладна записка за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост във връзка с постъпило искане от Тодор Цветанов за подновяване на договор за наем на общински терен за поставяне на павилион с предназначение на „магазин за продажба на промишлени стоки”.

На заседанието общинските съветници ще разгледат докладна записка от председателя на Общински съвет Каспичан Десислава Вълчева за определяне на комисия към Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.

Общинският съвет в Каспичан ще разгледа и докладна записка от Хюсеин Мехмед – председател на временна комисия за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за подпомагане и награждаване на даровити деца и младежи от Община Каспичан с награда на Общинския съвет Каспичан „Млад талант".

Общинските съветници ще се произнесат по докладни записки за отпускане на еднократни финансови помощи по здравословни причини на граждани на община Каспичан.

Както БТА съобщи, в дневния ред на заседанието на Общинския съвет в Каспичан през юли бяха включени общо 13 точки, според поканата за заседанието, публикувана на сайта на институцията. В точка 12 бяха включени 15 текущи докладни записки, сред които такива за разпореждане с общинско имущество и за подпомагане на граждани на община Каспичан.