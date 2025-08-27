Деца и младежи събира в Ловеч деветото издание на традиционен футболен турнир. На 11 септември на градския стадион в града сили ще премерят млади таланти на възраст от девет до петнадесет години, съобщи за БТА Албена Йончева, ръководител на Центъра за работа с доброволци към Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”, съорганизатор на надпреварата заедно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Ловеч и Превантивно-информационния център.

Форматът на отборите е 5+1 – петима полеви играчи и един вратар, като всеки тим може да има до трима резервни състезатели. Целта на състезанието е да насърчи спортния дух, отборната игра и позитивните социални умения сред децата и младежите.

Записването е отворено до 5 септември включително, това става в Информационния център на Регионалната библиотека. Необходимо е всеки състезател да представи попълнено информационно съгласие от родител или настойник преди началото на турнира.

По думите на Албена Йончева надпреварата вече се е утвърдила като любима спортна проява за малките футболни таланти и събира всяка година десетки ентусиазирани участници.

БТА припомня, че в миналогодишното издание участваха седем отбора. Победител стана тимът „Гошо и компания”.