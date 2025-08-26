Приемане на план за социалните услуги през 2026 г. ще разгледа Общински съвет – Севлиево

Приемане на годишен план за социалните услуги през 2026 г. на територията на община Севлиево ще разгледа Общинският съвет на днешното си заседание, което ще се състои от 14:00 ч. в зала 300 на Общината. Това предвижда дневният ред на заседанието, публикуван на сайта на общинската администрация.

Общинските съветници ще разгледат актуализация на поименен списък и разчет за финансиране на капиталови разходи през 2025 г., изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината, допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2025 г. и продажба на поземлени имоти.

Дневният ред включва също разглеждане на предложение до Министерството на образованието и науката за включване на части от Детска градина „Мечо Пух“ в село Петко Славейков в списъка на средищните детски градини и училища в Република България през 2026 г., както и включването в списъка на училища от община Севлиево и утвърждаване на мрежата от общински училища, детски градини и център за подкрепа за личностно развитие на територията на община Севлиево за учебната 2025/2026 година.

Общински съвет – Севлиево ще обсъди и утвърждаване на транспортна схема на пътуващите деца и ученици за учебната 2025/2026 година, ще бъде разгледана и точка за провеждане на обществена поръчка с предмет „Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите на общинската, областната, междуобластната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Севлиево".

Сред точките от проекта за дневен ред са приемане на ограничаване на скоростта до 50 км/ч в участък от общински път Севлиево-Габрово/Яворец-Граница общ. (Габрово-Севлиево), точки за преконфигуриране на Подробен устройствен план, даване на съгласие за привеждане в съответствие на регулационни линии и даване на съгласие за прокарване на улична регулационна линия.