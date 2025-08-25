Одобрен за финансиране е проект на Община Руен за равен достъп до качествено образование

Одобрен е проект на Община Руен „Заедно в култура, наука и спорт за равен достъп до качествено образование“, съобщиха на сайта си от Областния информационен център - Бургас.

Дейностите по проекта ще бъдат насочени към развитието на демократична култура и гражданско самосъзнание, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език, толерантност и уважение към етническите, културните, езиковите и религиозните различия. Общата стойност на проектните дейности е 495 479,60 лв.

Проектът ще бъде реализиран със средства по Програма „Образование“, Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“, процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“.

Проектното предложение има за цел да насърчи позитивното отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот и да изгради умения и нагласи за конструктивни взаимодействия в мултикултурна среда чрез утвърждаване на интеркултурното образование в община Руен и община Сунгурларе.

Дейностите по проекта подобряват интеркултурната комуникация за учене в мултикултурна образователна среда в шест образователни институции (три детски градини и три основни училища на територията на общините Руен и Сунгурларе) и четири читалища с различна концентрация на уязвими групи.

Ще се работи активно с деца и ученици за осъществяване на интеркултурно образование. Проектът включва обучения на педагогически специалисти, подкрепа за интензивна работа за изграждане на общност от активни родители и организиране и провеждане на информационни кампании.

Проектните дейности ще се изпълняват в периода от 3 юни 2025 г. до 3 юни 2027 г.

В целевите групи на проекта са включени 405 деца и ученици, 405 родители, 37 педагогически специалисти и 15 образователни медиатори, посочва Община Руен на своя сайт.