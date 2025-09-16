Треньорът на Аякс Джон Хайтинга няма да обръща внимание на специалните си отношения с наставника на Интер Милано Кристиан Киву в предстоящия мач между двата отбора от Шампионската лига

Треньорът на Аякс Джон Хайтинга няма да обръща внимание на собствената си "специална връзка" с наставника на Интер Милано Кристиан Киву, когато водените от тях отбори се срещнат в Шампионската лига на "Йохан Кройф Арена" в сряда вечер. Двамата специалисти бяха партньори в защитата на гранда от Амстердам в самото начало на 21-ви век.

Бившият румънски национал Киву беше капитан на Аякс под ръководството на Роналд Куман в състав, който включваше още Уесли Снайдер, Златан Ибрахимович, Яри Литманен и Стивън Пиенаар, достигайки до четвъртфиналите на Шампионската лига през 2003 година.

41-годишният Хайтинга се завърна в клуба от юношеските си години Аякс през лятото, след като беше асистент на мениджъра Арне Слот в Ливърпул при спечелването на титлата във Висшата лига през миналия сезон, докато Киву пое "нерадзурите" през юни след напускането на Симоне Индзаги.

"Крис беше капитан (на Аякс), а аз се контузих доста сериозно. Той беше този, който винаги ми обръщаше внимание и си говореше с мен. Имах специални отношения с него и затова съм щастлив, че мога да го прегърна отново", коментира Хайтинга пред медиите във вторник.

Той се надява, че Аякс ще се справи с предстоящите предизвикателства, включително и с мачовете от Шампионската лига срещу Марсилия, Челси, Галатасарай, Бенфика, Карабах, Виляреал и Олимпиакос.

"В момента, в който участваш в Шампионската лига, забелязваш, че всички са щастливи, че отново могат да се представят на най-високо ниво. Играем срещу труден противник. Бихме предпочели да се изправим на по-късен етап срещу този съперник. Ще трябва да покажем всичко най-добро, на което сме способни. Ще ни трябва и подкрепа от страна на публиката", каза още Джон Хайтинга.

Утре вечер Аякс ще бъде без халфа си Стивън Бергхаус, който е контузен.