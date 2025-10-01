Подробно търсене

Българските тенисисти Янаки Милев и Леонид Шейнгезихт ще играят един срещу друг на четвъртфиналите на двойки на турнир в Испания

Атанас Василев
снимка: БФ Тенис
Сарагоса (Испания),  
01.10.2025 00:54
 (БТА)

Българите Янаки Милев и Леонид Шейнгезихт ще играят един срещу друг на четвъртфиналите на двойки на турнира на клей в Сарагоса (Испания) с награден фонд 25 хиляди долара. 

Националът на България за Купа „Дейвис" Янаки Милев и Алваро Буено (Испания), поставени под номер 1 в схемата, победиха с 6:4, 6:1 Алекс Марти Пуйолрас (Испания) и Паоло Шиавоне (Италия). 

Леонид Шейнгезихт и Кузей Чекирге (Турция) се наложиха със 7:6(4), 7:6(4) над Хенри Барет (САЩ) и Бенджамин Джордж (Канада).

Осевн това, Янаки Милев и Леонид Шейнгезихт ще играят утре срещите от първия кръг на сингъл.

Милев ще играе срещу четвъртия поставен в схемата на турнира Мигел Дамас (Испания). Квалификантът Шейнгензихт пък ще се бори срещу стабилния Давид Наваро (Испания).

/АВ/

