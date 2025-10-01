Българските тенисисти Янаки Милев и Леонид Шейнгезихт ще играят един срещу друг на четвъртфиналите на двойки на турнир в Испания

site.btaБългарските тенисисти Янаки Милев и Леонид Шейнгезихт ще играят един срещу друг на четвъртфиналите на двойки на турнир в Испания
Българите Янаки Милев и Леонид Шейнгезихт ще играят един срещу друг на четвъртфиналите на двойки на турнира на клей в Сарагоса (Испания) с награден фонд 25 хиляди долара.
Националът на България за Купа „Дейвис" Янаки Милев и Алваро Буено (Испания), поставени под номер 1 в схемата, победиха с 6:4, 6:1 Алекс Марти Пуйолрас (Испания) и Паоло Шиавоне (Италия).
Леонид Шейнгезихт и Кузей Чекирге (Турция) се наложиха със 7:6(4), 7:6(4) над Хенри Барет (САЩ) и Бенджамин Джордж (Канада).
Осевн това, Янаки Милев и Леонид Шейнгезихт ще играят утре срещите от първия кръг на сингъл.
Милев ще играе срещу четвъртия поставен в схемата на турнира Мигел Дамас (Испания). Квалификантът Шейнгензихт пък ще се бори срещу стабилния Давид Наваро (Испания).
/АВ/
