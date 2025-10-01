Севернокорейският лидер Ким Чен-ун поздрави Си Цзинпин по случай националния празник на Китай

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун поздрави китайския президент Си Цзинпин по случай националния празник на Китай - основаването на Китайската народна република, предаде Ройтерс.

В поздравлението на Ким до Си се казва, че Северна Корея ще развива отношенията си с Китай, "независимо от това как може да се промени международната ситуация", предаде севернокорейската новинарска агенция КЦТА.