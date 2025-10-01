Подробно търсене

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун поздрави Си Цзинпин по случай националния празник на Китай

Божидар Захариев
Ким Чен-ун (вляво) и Си Цзинпин - снимка: корейската новинарска агенция КЦТА чрез АП
Пхенян/Пекин,  
01.10.2025 01:40
 (БТА)

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун поздрави китайския президент Си Цзинпин по случай националния празник на Китай - основаването на Китайската народна република, предаде Ройтерс.

В поздравлението на Ким до Си се казва, че Северна Корея ще развива отношенията си с Китай, "независимо от това как може да се промени международната ситуация", предаде севернокорейската новинарска агенция КЦТА.

