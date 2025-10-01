Димитър Кузманов победи бивш член на топ 100 в ранглистата на АТР на "Чалънджър“ в Испания

Подробно търсене

Атанас Василев
Българският тенисист Димитър Кузманов (на снимката).Снимка: кореспондент на БТА в Добич Павлина Живкова (ЕВ)
Вийена (Испания),  
01.10.2025 00:58
 (БТА)

Българската тенис-звезда Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър" във Вийена (Испания) с награден фонд 145 250 евро. Българинът елиминира бившия номер 97 в света Кимер Копеянс (Белгия) със 7:6(3), 6:4. Срещата започна вчера, но беше прекъсната след края на първия сет и доиграна днес.

Кузманов проби за 3:1 в първия сет, а след това сервира за спечелването му при 5:4. Мико, както наричат пловвивчанина, имаше два сетбола при този резултат, но не се възползва и Копеянс върна брейка. Така се стигна до тайбрек. В него българинът поведе с 5:1 точки, а след това триумфира със 7:3, затвърждавайки надмощието си.

Във втората част Кузманов проби още в третия гейм и запази преднита си за крайното 6:4. С този успех Кузманов заработи 7 точки за световната ранглиста, а във втория кръг ще играе срещу германеца Том Генч.

/АВ/

