„Иджиън“ и „ИндиГоу“ започват директни полети между Гърция и Индия

Гръцкият национален авиопревозвач „Иджиън“ (Aegean) и най-голямата индийска авиокомпания „ИндиГоу“ (IndiGo) са подписали споразумение за кодшеъринг, според което ще бъдат открити директни полети между Атина и няколко дестинации в Индия, съобщи гръцката телевизия Скай.

Със споразумението си „Иджиън“ разширява мрежата си от маршрути отвъд Европа и Близкия изток.

От януари 2026 г. „ИндиГоу“ ще започне да изпълнява полети между Делхи и Атина шест пъти седмично с новия си самолет „Еърбъс“ A321XLR. От своя страна „Иджиън“ през март догодина ще открие линия между Атина и Ню Делхи пет пъти седмично, а по-късно – и до Мумбай. Очаква се общо полетите между Гърция и Идния да достигнат до 14 седмично.

Споразумението за кодшеъринг, подписано вчера, ще даде на пътниците от Атина достъп до 92 дестинации в Индия и още 40 в Южна Азия, а същевременно пътниците от Индия ще бъдат свързани през Атина с мрежата от полети на „Иджиън“ по вътрешногръцките линии и до европейски дестинации.

Със споразумението Атина може да се превърне в основна врата за пътниците от Индия към Солун, Ираклион (Крит), Балканите и Хърватия, се казва в съобщението.