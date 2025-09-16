Планираме законодателни промени за скоростно придвижване на ВиК проекти и тяхното финансиране, каза министър Манол Генов

Планираме законодателни промени за скоростно придвижване на ВиК проекти и тяхното финансиране, каза министърът на околната среда и водите Манол Генов в ефира на Би Ти Ви.

Днес приключи предварителното обсъждане на Националния борд по водите, посочи той. По думи на министъра бордът е нов подход за решаване на проблема с безводието. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) ще бъде главно действащо лице в него, подчерта Генов. Министърът посочи, че идеята на борда е да бъдат концентрирани ВиК инвестиции.

По негови думи първи приоритет на борда е осигуряването на вода за питейно-битовото водоснабдяване. Според Генов безводието е комплекс от много обстоятелства – климатични промени, действия на ВиК дружествата и други.

В липсата на вода обаче сме спестили около 2 милиарда кубика вода, а от напояване – около 200 милиона кубика, допълни министърът.

На заседанието на Министерския съвет утре предстои да бъде уточнен персоналният състав на Националния борд по водите, съобщи вицепремиерът Атанас Зафиров днес след първото заседание на Националния борд за решаване на проблемите с безводието в страната.