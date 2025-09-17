Властите в Истанбул развиват нов проект за предоставяне на информация за забележителностите на града чрез QR кодове

От началото на септември властите в Истанбул са започнали да поставят QR кодове на фасадите на различни забележителности и исторически сгради в града, с цел жителите и посетителите на града да научат повече за историята му, съобщава електронното издание „Дейли сабах“.

Проектът, озаглавен „Дигитален Истанбул“, се осъществява с подкрепата на турската банка „Зираат Банк“, Истанбулската дирекция по културата и туризма и други местни институции, като целта му е да предостави допълнителна информация относно различни исторически сгради чрез разполагането на QR кодове, които при сканиране представят кратко описание на дадения обект на турски, английски, арабски, немски и руски език.

По думите на валията на Истанбул Давут Гюл за момента в рамките на проекта са поставени QR кодове на общо 603 джамии в града, сред които и „Света София“, както и на 225 гробници, а в следващата фаза на проекта се очаква QR кодове да бъдат поставени на повече от 200 училища в града.