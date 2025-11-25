Първо основно училище „Свети Климент Охридски“ в Сандански ще открие паметник на своя патрон

Първо основно училище (ОУ) „Свети Климент Охридски“ ще отбележи своята 150-та годишнина с тържествено откриване на паметник на патрона си. Събитието ще започне в 15:30 часа и е сред централните моменти в празничната програма, посветена на юбилея. Това каза за БТА директорът на училището Виолета Андреева. Тя поясни, че паметникът е изработен от Николай Бакалов, възпитаник на училището, който днес е преподавател в него. Скулптурата е била негова дипломна работа.

За ръководството и екипа на учебното заведение откриването на паметник на патрона им е сбъдната дългогодишна мечта, допълни директорът. Паметникът ще се намира извън двора на училището, на площад „Климент Охридски“. След откриването му ще бъде извадена капсула на времето, скрита преди 25 години в корените на многогодишния явор в училищния двор. Тя е поставена от колектива и възпитаниците на училището през 2000 година и съдържа специално послание, което трябва да бъде прочетено през 2025 година.

Празничните инициативи ще продължат с поставянето на нова капсула на времето. В нея сегашните ученици и учители ще оставят свои послания, които да бъдат прочетени след 25 години — на 175-годишнината от основаването на училището. Новата капсула ще бъде знак за непрекъснатата връзка между минало, настояще и бъдеще и за приемствеността, която поколенията във Първо ОУ създават и поддържат.

Директорът Виолета Андреева съобщи, че училището е било наградено с почетен плакет „Св. св. Кирил и Методий“ от президента Румен Радев. Наградата е връчена по повод 150-годишнина на училището за приноса към образователното и възпитателното дело на поколенията.

Тържественото отбелязване на годишнината на учебното заведение ще продължи с концерт спектакъл от 18:00 часа в Дома на културата.