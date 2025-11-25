Мениджърът на Евертън Дейвид Мойс за изгонването на Идриса Гей: „Такива неща се случват във футбола“

Мениджърът на Евертън Дейвид Мойс заяви, че подобни неща се случват във футбола, по повод изгонването на полузащитника Идриса Гей заради конфронтация със съотборника му Майкъл Кийн в 13-ата минута при победата с 1:0 над Манчестър Юнайтед в среща от Висшата лига.

След 17 неуспешни опита да спечели мач от първенството на „Олд Трафорд“ като мениджър на гостуващ тим, Мойс най-сетне се наслади на победа при необичайни обстоятелства, след като Гей получи червен картон за шамар срещу Кийн след разгорещена размяна на реплики между двамата футболисти на Евертън.

Това беше едва третият път в историята на Висшата лига, в който футболист бива отстранен заради сбиване със съотборник, както и първият от 2008 година насам, когато Рикардо Фулър от Стоук Сити удари Анди Грифин по време на мач срещу Уест Хям.

Мойс каза, че сенегалският национал Идриса Гей се е извинил, а инцидентът има и някои положителни страни.

„Такива неща се случват във футбола. Мисля, че съдията можеше да отдели малко повече време, за да помисли за това“, коментира мениджърът след първата победа на Евертън в първенството на Англия като гост на Юнайтед от 12 години и втора в последните им 33 гостувания.

„Казват ми, че правилата са, че ако удариш съотборник или вдигнеш ръка по някакъв начин, можеш да си навлечеш проблеми. Но, знаете ли, има и друга страна на нещата. Допада ми моите играчи да се бият и да се дразнят един на друг заради лоша топка или заради някой, който не е направил правилното действие. Ако искате печеливш отбор, с устойчивостта и издръжливостта, които ни донесоха победния резултат, тогава мисля, че трябва да имате футболисти, които да реагират по този начин“, продължи Дейвид Мойс.

Съдията Тони Харингтън посегна към червения картон, след като Гей удари шамар на Кийн, който беше бутнал халфа. След това Идриса Гей трябваше да бъде задържан от вратаря на Евертън Джордан Пикфорд.

По-късно Гей се извини за инцидента с публикация в социалните мрежи.

„Искам първо да се извиня на съотборника си Майкъл Кийн. Поемам пълна отговорност за реакцията си“, написа той в социалната платформа Инстаграм.

„Извинявам се и на останалите си съотборници, служителите, феновете и клуба. Случилото се не отразява кой съм аз или ценностите, които отстоявам. Емоциите могат да бъдат нажежени, но нищо не оправдава подобно поведение. Ще се погрижа това никога да не се повтори“, добави футболистът на Евертън.

Въпреки инцидента и ранната контузия на Шеймъс Колман, Евертън стана първият отбор, спечелил мач от Висшата лига на „Олд Трафорд“, след като един от играчите му е изгонен, благодарение на великолепния гол на Киърнан Дюсбъри-Хол.

„Невероятно се гордея с играчите и феновете ни днес, защото знам, че не постигаме редовно подобен резултат тук“, каза Мойс и допълни:

„Нямаше да бъде лесен мач за нас и с 11 играчи, но да го направим с 10 футболисти - това беше невероятна работа от страна на играчите.“