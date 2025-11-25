В Бюрото по труда в Казанлък са обявени 15 свободни позиции за квалифицирани кадри, пет са за медицинска сестра

Медицински сестри са най-търсените професионалисти в Казанлък. Това показват данните на местното Бюро по труда, изпратени до медиите. Обявените свободни позиции за медицинска сестра са пет от общо 15 работни места за служители с висше образование. Търсят се още лекар специализант, лекар по физикална и рехабилитационна медицина.

В Бюрото по труда в Казанлък са обявени и свободни позиции за музеен уредник, експерт маркетинг, вътрешен одитор, социален работник и директор на общинска дирекция. Общо три са и свободните места за учители.

Търсят се и кадри със средно образование и професионални умения, като най-много свободни места има в машиностроителния сектор.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.