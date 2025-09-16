Подробно търсене

Димитър Кузманов постигна трудна победа на тенис турнир в Румъния

Асен Даскалов
снимка: кореспондент на БТА в Добич Павлина Живкова
Търгу Муреш, Румъния,  
16.09.2025 23:28
 (БТА)

Димитър Кузманов се класира за втория кръг на турнира по тенис на клей в Търгу Муреш, Румъния. Българинът, който е поставен под номер 3 в схемата, победи трудно със 7:6 (3), 4:6, 6:1 Иняки Монтес де ла Торе. 

Кузманов на два пъти изоставаше с пробив при 4:5 и 5:6 в първия сет, но успя да се добере до тайбрек, спечелен от него със 7:3.

Във втората част премина при превъзходство за испанеца, който успя да се върне в двубоя.

32-годишният Кузманов постигна решителен пробив за 2:1 в третия сет, след което още два пъти спечели подаването на своя противник, приключвайки двубоя след три часа и 19 минути.

Във втория кръг българският тенисист ще играе срещу квалификанта Дан Томеску (Румъния) или Андреа Пичоне (Италия). 

/ГК/

