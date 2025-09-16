АТА: Амбициозната цел на Албания е да отвори последния клъстер от преговорите с ЕС преди края на годината, каза премиерът Еди Рама

Албанският премиер Еди Рама заяви днес в Брюксел, че Европейският съюз е империя от ценности, права и сигурност, част от която Албания иска да стане. Той също така подчерта, че датският народ е сред най-силните поддръжници на членството на Албания в ЕС, предаде за БТА албанската агенция АТА.

Рама участва в съвместна пресконференция с Мари Биер, министър по европейските въпроси на Дания, ротационен председател на ЕС, и с Марта Кос, еврокомисарят по разширяването, след откриването на четири нови глави в преговорите за присъединяване към ЕС.

„Дълбоко оценявам подкрепата и ангажимента за спазване на обещанието, че постигането на резултати ще бъде възнаградено. Днес открихме още един клъстер, с което общият им брой достигна пет само за 11 месеца. Доколкото ми е известно, това е безпрецедентно“, каза Рама.

Той подчерта очакването на страната за отварянето на последния клъстер от преговорни глави преди края на годината.

„Разбирам, че това е много амбициозна цел, но е необходима и с надежда ще я постигнем заедно“, потвърди той.

Отварянето на четирите преговорни глави днес, според Рама, „не е просто получаване на еднократна награда, а отговорности, които трябва да се изпълняват всеки ден“.

„Осъзнаваме, че за първи път в нашата история свободно избираме за кого искаме да се оженим. Преди бяхме обвързани от задължения към други империи, но сега се стремим да се присъединим към империя, изградена върху ценности, права и сигурност. Най-накрая нашите граждани могат да бъдат уверени, че техните права и свободи ще бъдат защитени от всякакви бъдещи заплахи“, добави той.

Позовавайки се на резултатите от барометъра за разширяване, Рама похвали факта, че „датският народ е сред най-силните поддръжници на членството ни в ЕС“.

„Дания има много да постигне и министърът тук има дълъг списък със задачи, наред с други задължения, които трябва да изпълни, и гласове, които трябва да подаде по време на датското председателство. Бяхме истински доволни да видим резултатите от барометъра и да осъзнаем, че датският народ е твърдо сред най-големите поддръжници на нашето присъединяване. Да имаме викингите на наша страна ни дава голяма увереност и трябва да разпространим това чувство в цяла Европа, така че никой да не посмее да ни блокира пътя“, добави Рама.

Той подчерта, че Албания вече има министър на околната среда.

„Това е и резултат от известен натиск от страна на ЕС за установяване на такъв пост – със сигурност приятелски натиск, подкрепен от основателни аргументи. Ние разчитаме на европейския опит и ноу-хау, натрупани чрез пример“, заяви Рама.

(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)