В Бургас ще се проведе фестивал, посветен на електромобилността и електрическите автомобили

Община Бургас и операторът за зарядна инфраструктура Eldrive организират фестивал, посветен на електромобилността и електрическите автомобили. Събитието ще е на 20 септември на територията на Морска гара, съобщиха от Общината.

Фестивалът ще събере собственици на електромобили от цялата страна, както и някои от най-новите модели електрически автомобили на водещи автомобилни производители. Присъстващите ще могат да ги разгледат и да ги тестват на място.

Инициативата е част от програмата на "Европейската седмица на мобилността", която в Бургас се провежда за дванадесета поредна година. Събитието ще продължи през целия ден, а кулминацията ще бъде светлинно шоу с електромобили, което ще се проведе за първи път в града.

Според организаторите, фестивалът има потенциала да се превърне в най-голямото събитие, посветено на електрическата мобилност в България за годината.

Бургас се нарежда сред най-добре обезпечените със зарядна инфраструктура градове в страната, като по последни данни заема трето място след София и Пловдив по брой публични зарядни точки. Сериозно предимство на града е, че голяма част от тази инфраструктура е изградена върху общински терени в жилищни квартали, където нуждата от зарядни станции е най-силно изразена. Това показва успешно прилагане на публично-частно партньорство и подчертава ангажираността на местната власт към устойчивите политики и електромобилността.

В рамките на фестивала ще бъде обособена зона с щандове на официалните вносители, където посетителите ще имат възможност да се запознаят с най-новите модели електрически автомобили.

Компанията Eldrive, която е съорганизатор на фестивала, е най-големият оператор на публична зарядна инфраструктура за електромобили в България и един от водещите в региона. Фирмата управлява над 2200 публични зарядни точки, като повече от 1100 от тях се намират в България, а останалите – в Румъния и Литва. Eldrive поставя акцент върху бързото и супер бързото зареждане, като изгражда зарядни хъбове на ключови градски и междуградски локации.

Компанията има планове за регионално разширяване, включително собствени големи зарядни паркове на основни магистрали. Първите четири от тях вече функционират в Литва, а до края на годината предстои откриването на подобни съоръжения и в България.