Росен Желязков: Договорът с "Боташ" поставя въпроса доколко дългосрочните решения могат да се вземат от правителства с много кратък мандат

Договорът с турската държавна енергийна компания "Боташ" поставя въпроса доколко дългосрочните решения могат да се вземат от правителства с много кратък мандат, каза премиерът Росен Желязков по време на Националната конференция "Компас 2025" в София.

Разговорът, който се води в обществото по отношение на договора "Боташ", е важен, защото той прекалено много се натовари с политика, прекалено много се натовари с невъзможността да бъдат вземани конкретни и комплексни решения по неговата реализация, по неговото изменение или по неговото прекратяване, коментира премиерът.