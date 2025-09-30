Волейболните Берое и Нефтохимик ще изиграят две контроли помежду си

Две контролни срещи ще изиграят мъжките волейболни отбори на Берое и Нефтохимик Бургас, съобщиха от щаба на старозагорци.

Първата проверка започва в 18:00 часа на 2 октомври, а ден по-късно, но от 17:00 часа, ще се изиграе и втората приятелска среща. И двата двубоя са в старозагорската зала „Иван Вазов“.

Преди дни Берое се завърна с купа „Мемориал Великана“, която тимът, воден от Мирослав Живков, спечели в сръбския град Нови Сад. Старозагорци победиха домакините от Войводина с 3:1 и постигнаха чисти победи с по 3:0 над Спартак Суботица и българския Левски София.

„Видяхме моментното си състояние на отбора и къде се намираме в предсезонната си подготовка. Представихме се добре като отбор и колектив. Хареса ми борбата, която демонстрирахме, защото подобни турнири и двубои ни показват най-точно какво трябва да подобрим, ако искаме да побеждаваме и в официалните мачове. Иска ми се да бъдем по-силни в атака, да подобрим сервиса и играта в защита“, каза за БТА наставника на старозагорци по повод представянето на тима в „Мемориал Великана“.

Преди турнира в Сърбия Берое записа две победи над Дунав Русе в контролни срещи, които също се играха в Стара Загора. Нефтохимик пък победи на два пъти Черно море в единствените си контроли до този момент. Бургазлии надделяха с 3:2 в първата среща, а след това се наложиха с 3:1, като след това спечелиха и допълнителния гейм от срещата.