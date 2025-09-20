Волейболният Берое записа две победи над Дунав в контроли

Волейболният отбор на Берое (Стара Загора) записа две победи над Дунав (Русе) в контролни срещи, играни вчера и днес в старозагорската зала "Иван Вазов". Проверките са част от подготовката на двата тима за новия сезон в мъжкото първенство.

Във вчерашния мач старозагорци първо се наложиха чисто с 3:0 гейма (25:23, 25:17, 25:22), а след това бяха изиграни два допълнителни гейма, които отново бяха спечелени от домакините (28:26, 15:12). Днес Берое победи съперника с 3:1 гейма, а след това взеха и допълнителния гейм, който беше до 15 точки.

Това бяха първи приятелски срещи и за двата тима. След тях пред Берое предстои участие на турнир в сръбския Нова Сад, в който ще се включат два сръбски тима и българският Левски (София). На 25 септември старозагорци ще играят с Войводина (Нови Сад), на следващия ден излизат срещу Спартак (Суботица), а последната среща от турнира е срещу Левски, която е насрочена за 27 септември.

След двата двубоя в Стара Загора Дунав ще приеме румънския Щийнца (Букурещ), а седмица по-късно ще върне визитата в столицата на северната съседка. Предстоят и две контролни срещи с тима на Черно море Варна, но конкретните дати за тях ще бъдат уточнени по-късно.