Кремена Младенова
Волейболният Левски победи домакина Войводина на приятелския турнир в Нови Сад
снимка: Благой Кирилов/БТА (архив)
Нови Сад,  
26.09.2025 21:41
 (БТА)

Убедителна победа срещу домакина Войводина постигна мъжкият волейболен тим на Левски София във втория си мач от турнира "Мемориал Великана" в памет на именитите сръбски волейболисти Жарко Петрович и Радован Дабич в Нови Сад.

Състезателите на старши треньора Николай Желязков спечелиха с 3:0 (25:23, 25:18, 25:21) и се приближиха до защита на трофея, с който ликуваха в последните две издания на приятелската надпревара.

Най-резултатен за "сините" отново бе швейцарският диагонал Юлиан Вайзиг, който завърши с 22 точки (3 аса, 2 блока).

Тодор Скримов добави 12 точки (1 блок).

В първата си среща волейболистите на Левски надвиха 3:2 сръбския Спартак (Суботица), а утре завършват участието си на турнира с двубой срещу Берое. 

/КМ/

