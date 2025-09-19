Волейболните отбори на Левски София ще проведат открити тренировки на 23 септември

Волейболният Левски София ще проведе открити тренировки на мъжкия и женския си отбор на 23 септември от 14:30 часа в спортна зала "Левски София".

На разположение за интервюта ще бъдат старши треньорът на шампионите Николай Желязков, капитанът Светослав Гоцев, Гордан Люцканов и Лазар Бучков, старши треньорът на сребърните медалистки Радослав Арсов, заедно с новите попълнения Димана Иванова и Елена Коларова.

Като част от подготовката преди новия сезон носителите на златен требъл ще изиграят поредица от контролни срещи. Първата е утре срещу Монтана. Идната седмица предстои участие на турнира в Нови Сад "Мемориал Великана", който "сините" спечелиха в последните му две издания. От 3 до 5 октомври шампионите ще се включат в Купа "Борис Гюдеров" в Перник, а в последния уикенд преди Суперкупата ще пътуват за приятелския турнир във Флорина, Гърция.

Жените започват днес с двете си домакински проверки срещу румънките от Брашов, а следващата седмица пътуват за контроли в Италия като част от партньорството на нашия клуб с Мегабокс, в чийто състав вече са Микаела Стоянова и Цветомира Миткова.

Контролните срещи с Монтана и Брашов са закрити за медии и фенове.