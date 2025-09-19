Подробно търсене

Волейболните отбори на Левски София ще проведат открити тренировки на 23 септември

Асен Даскалов
Волейболните отбори на Левски София ще проведат открити тренировки на 23 септември
Волейболните отбори на Левски София ще проведат открити тренировки на 23 септември
снимка: Благой Кирилов/БТА
София,  
19.09.2025 14:51
 (БТА)

Волейболният Левски София ще проведе открити тренировки на мъжкия и женския си отбор на 23 септември от 14:30 часа в спортна зала "Левски София".

На разположение за интервюта ще бъдат старши треньорът на шампионите Николай Желязков, капитанът Светослав Гоцев, Гордан Люцканов и Лазар Бучков, старши треньорът на сребърните медалистки Радослав Арсов, заедно с новите попълнения Димана Иванова и Елена Коларова.

Като част от подготовката преди новия сезон носителите на златен требъл ще изиграят поредица от контролни срещи. Първата е утре срещу Монтана. Идната седмица предстои участие на турнира в Нови Сад "Мемориал Великана", който "сините" спечелиха в последните му две издания. От 3 до 5 октомври шампионите ще се включат в Купа "Борис Гюдеров" в Перник, а в последния уикенд преди Суперкупата ще пътуват за приятелския турнир във Флорина, Гърция.

Жените започват днес с двете си домакински проверки срещу румънките от Брашов, а следващата седмица пътуват за контроли в Италия като част от партньорството на нашия клуб с Мегабокс, в чийто състав вече са Микаела Стоянова и Цветомира Миткова.

Контролните срещи с Монтана и Брашов са закрити за медии и фенове.

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:01 на 19.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация