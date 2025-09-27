Берое надви Левски и спечели волейболния турнир "Мемориал Великана" в Нови Сад

Мъжкият волейболен тим на Левски София отстъпи пред Берое в последния си мач от турнира "Мемориал Великана" в памет на именитите сръбски волейболисти Жарко Петрович и Радован Дабич, който се проведе в Нови Сад, Сърбия. В изцяло българския дуел момчетата на старши треньора Николай Желязков загубиха с 0:3 (22:25, 24:26, 20:25) от старозагорци и не успяха да защитят трофея, с който ликуваха в последните две издания.

Желязков даде шанс на младоците в състава, като почивка получиха капитанът Светослав Гоцев, Тодор Скримов, Лазар Бучков и Юлиан Вайзиг.

Швейцарският диагонал записа общо 46 точки при победите над сръбските Спартак (Суботица) и Войводина.

В негово отсъствие най-резултатен за "сините" срещу Берое бе 16-годишният Димитър Пейчинов с 13 точки. С година по-големият Николай Николаев завърши с 11.

Така отборът на Берое спечели турнира, а тимът на Левски се нареди на второ място.