Бившият външен министър на Албания Олта Джачка беше избрана за заместник-председател на ПАСЕ

Бившият албански външен министър Олта Джачка, която в момента е депутат от редиците на управляващата Социалистическа партия на Албания, беше избрана единодушно вчера за заместник-председател на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), предаде АТА.

След като беше избрана за един от общо деветнадесетте заместник-председатели на ПАСЕ, Джачка написа вчера в социалните мрежи, че това не просто е нов пост за нея, "а силно послание за увереност, че Албания има глас, тежест и визия".

"Този пост носи ясни отговорности: да засиля гласа на страната си в защита на демокрацията, върховенството на закона и човешките права", написа още Джачка, цитирана от АТА.

Тя допълни, че ще се ангажира с всеотдайност да подкрепи Косово по пътя му към членство в Съвета на Европа, както и ще стои "до Украйна в усилията ѝ за справедливост и мир".

Джачка също така заяви, че ще насърчава "реформи, които правят Албания все по-надежден партньор".

Парламентарната асамблея на Съвета на Европа обединява 46 държави и служи като пазител на демокрацията и на човешките права на Стария континент.

Основан през 1949 г. Съветът на Европа се ангажира да защитава правата на човека, демокрацията и върховенството на закона. Сред 46-те му членове са всички 27 държави от ЕС, както и Великобритания, Турция, Сърбия, Украйна и редица други, които обхващат около 680 милиона европейци от Гренландия до Азербайджан.