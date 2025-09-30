Не помня от 1994 г. колективен спорт да е събирал толкова много емоции, каза премиерът Росен Желязков за успеха на българските волейболисти

Не помня от 1994 г. колективен спорт да е събирал толкова много емоции, каза пред журналисти премиерът Росен Желязков за Националния отбор на България по волейбол за мъже. Той участва в Националната конференция "Компас 2025" в София.

Българските волейболисти се прибират днес в София след историческото си представяне на Световното първенство във Филипините, където завоюваха сребърните медали.

Успехът има два измерения. Първото е, че това са нашите шампиони. Видяхме и във финала колко усилия, борба, но същевременно и спокойствие имаше в отбора. Спортното напрежение е голямо, но този отбор, потенциалът, младостта дават гаранция за успеха занапред. Другото измерение е, че нацията беше обединена, беше заедно, беше народ, каза Желязков.

Днес ще се върнат, ще получат заслужено своите овации. Изпратихме правителствения самолет да ги прибере, защото трябваше да чакат от 4:00 ч. в Истанбул до довечера. Заслужават този малък жест, каза още премиерът.