Любомир Ганев към привържениците на волейбола в България: "Усещахме ви и във Филипините"

Президентът на Българска федерация по волейбол (БФВ) Любомир Ганев заяви, че националите са усещали подкрепата от целия български народ и във Филипините, където играчите повториха най-успешното класиране на отбора в историята със спечелването на сребърните отличия.

България преодоля Група Е на турнира с победи над Германия, Словения и Чили, след което надви Португалия с 3:0 на осминафиналите. Истинското изпитание бе на четвъртфиналите, където националите изоставаха с два гейма, но направиха пълен обрат и победиха САЩ с 3:2. На полуфиналите България отстрани Чехия с 3:1, а във финала бе спечелен гейм срещу най-силния отбор в света Италия, който победи с 3:1.

"Аз съм най-гордият президент на федерация, не само в България", заяви президентът на БФВ Любомир Ганев.

"Успяхме да направим страхотни неща и искам да благодаря на всички вас, които бяха по площадите и пред телевизорите. Повярвайте, усещахме ви и във Филипините. Вие продължавайте да ни подкрепяте, ние ще продължаваме да ви радваме", добави Ганев по време на парада на националите в центъра на София пред хиляди българи.

Легендарният Димитър Каров, вицешампион от 1970 и член на "Залата на славата" на волейбола, нарече представянето на националите във Филипините "героично".

"Скъпи български момчета, вие разплакахте България от радост", заяви той в обръщението си към волейболистите.

"Благодарим ви от сърце и ви пожелаваме светло бъдеще, защото вие направихте нещо изключително. Преминахте през много тежки моменти и още първият мач срещу Германия беше важен. Вие издържахте и спечелихте. Победихте и Словения. След това дойдоха и американците. Всички знаем колко са силни те във волейбола. Вие успяхте да обърнете от 0:2 до 3:2, това е героично!", каза още Каров.