Любомир Ганев към привържениците на волейбола в България: "Усещахме ви и във Филипините"

Христо Бонински
Посрещане на волейболистите от Националния отбор на България, които спечелиха сребърни медали на шампионата на планетата във Филипините, се провежда на площада пред храм-паметник „Свети Александър Невски”. На снимката: президентът на федерацията по волейбол Любо Ганев (вдясно).Снимка: Милена Стойкова/БТА (ЕВ)
София,  
30.09.2025 19:02
 (БТА)

Президентът на Българска федерация по волейбол (БФВ) Любомир Ганев заяви, че националите са усещали подкрепата от целия български народ и във Филипините, където играчите повториха най-успешното класиране на отбора в историята със спечелването на сребърните отличия

България преодоля Група Е на турнира с победи над Германия, Словения и Чили, след което надви Португалия с 3:0 на осминафиналите. Истинското изпитание бе на четвъртфиналите, където националите изоставаха с два гейма, но направиха пълен обрат и победиха САЩ с 3:2. На полуфиналите България отстрани Чехия с 3:1, а във финала бе спечелен гейм срещу най-силния отбор в света Италия, който победи с 3:1.

"Аз съм най-гордият президент на федерация, не само в България", заяви президентът на БФВ Любомир Ганев. 

"Успяхме да направим страхотни неща и искам да благодаря на всички вас, които бяха по площадите и пред телевизорите. Повярвайте, усещахме ви и във Филипините. Вие продължавайте да ни подкрепяте, ние ще продължаваме да ви радваме", добави Ганев по време на парада на националите в центъра на София пред хиляди българи

Легендарният Димитър Каров, вицешампион от 1970 и член на "Залата на славата" на волейбола, нарече представянето на националите във Филипините "героично". 

"Скъпи български момчета, вие разплакахте България от радост", заяви той в обръщението си към волейболистите.   

"Благодарим ви от сърце и ви пожелаваме светло бъдеще, защото вие направихте нещо изключително. Преминахте през много тежки моменти и още първият мач срещу Германия беше важен. Вие издържахте и спечелихте. Победихте и Словения. След това дойдоха и американците. Всички знаем колко са силни те във волейбола. Вие успяхте да обърнете от 0:2 до 3:2, това е героично!", каза още Каров.  

/ХБ/

Свързани новини

30.09.2025 18:01

Започна парадът с българските волейболисти и световни вицешампиони

Започна парадът с Националния отбор по волейбол. Световните вицешампиони се движат с открит автобус, който тръгна от площад "Независимост" и ще ги откара до площад "Св. Александър Невски", където фенове ги очакват.
30.09.2025 15:56

Когато човек има дух и сила, може да пребори абсолютно всичко, каза министър Гуцанов, който посрещна параолимпиеца Ружди Ружди

Човек в ситуацията на Ружди Ружди успя да вземе 12 титли - шест световни, шест европейски и две олимпийски, а това показва, че когато човек има дух и сила, може да пребори абсолютно всичко. Това каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, който посрещна световния шампион Ружди Ружди от първенството по лека атлетика за параолимпийци на летище „Васил Левски“ София.
30.09.2025 14:53

Атанас Зафиров: Това, което направи националният отбор, освен повод за национална гордост, е пример за всички млади

"Това, което направи националният отбор по волейбол, освен повод за национална гордост, е един хубав пример за всички млади, как трябва да вървят напред". Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров пред медиите при посрещането на националния отбор по
30.09.2025 13:07

Първите думи на баща ми след финала бяха, че се гордее с нас, разкри Александър Николов

Най-добрият реализатор на Световното първенство по волейбол Александър Николов бе лидер на българския тим, но въпреки това в нито един момент не изтъкна водещата си роля, а посвети всичко на тима.  "Осъзнахме, че можем да направим нещо голямо, още
30.09.2025 12:34

Алекс Грозданов: "Най-голямата ни награда е, че изкарахме целия народ на улицата"

Капитанът на националния отбор по волейбол Алекс Грозданов говори пред медиите при завръщането на отбора на правителствения ВИП на летище "Васил Левски" в София.  "Тепърва осъзнаваме какво сме постигнали, защото до голяма степен се бяхме
30.09.2025 12:25

Спортният министър Иван Пешев за волейболистите: "Думите са малко за това, което те направиха"

"Тези момчета го заслужават", отговори министърът на младежта и спорта Иван Пешев на въпрос защо държавните мъже са на летище "Васил Левски" при посрещането на националния отбор на България по волейбол за мъже от Световното първенство
30.09.2025 12:25

Президентът Румен Радев ще удостои с почетни плакети националния отбор на България по волейбол

Церемонията е по повод спечелените сребърни медали и силното представяне на българския отбор на Световното първенство във Филипините, съобщиха от пресслужбата на държавни глава.
30.09.2025 12:09

Джанлоренцо Бленджини: "Два месеца не съм виждал съпругата и дъщеря си, следващата година ще е по-трудна, защото вече не сме аутсайдери"

Селекционерът на националния отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини говори за БТА веднага след тържественото завръщане на световните вицешампиони в София. Италианският специалист подчерта, че на всички им трябва още време, за да осъзнаят какво
30.09.2025 10:52

Аспарух Аспарухов: Много съм горд от постигнатото, но трябва да преследваме и по-големи цели

Посрещачът Аспарух Аспарухов заяви при прибирането на националния отбор на България по волейбол на летище "Васил Левски", че е много горд от това, което е постигнал тимът, който в неделя стана световен вицешампион за мъже
30.09.2025 10:41

Мартин Атанасов: С този отбор можем да вземем медал от Олимпиадата

Посрещачът на националния отбор Мартин Атанасов заяви при прибирането на тима от световното първенство по волейбол във Филипините, че съставът има сили да вземе медал и от Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година
30.09.2025 10:12

Волейболните национали на България се завърнаха у дома и бяха посрещнати с червен килим на летище "Васил Левски"

С червен килим и с гвардейска рота бяха посрещнати волейболните национали на България при посрещането им на летище "Васил Левски" в София. Националите се прибраха с полет от Истанбул с правителствения самолет Еърбъс А319, където по-рано тази сутрин
30.09.2025 09:51

Не помня от 1994 г. колективен спорт да е събирал толкова много емоции, каза премиерът Росен Желязков за успеха на българските волейболисти

Не помня от 1994 г. колективен спорт да е събирал толкова много емоции, каза пред журналисти премиерът Росен Желязков за Националния отбор на България по волейбол за мъже. Той участва в Националната конференция "Компас 2025" в София.
30.09.2025 09:16

Българските волейболисти ни донесоха всичко онова, от което имаме толкова нужда - да се почувстваме обединени, заяви Илияна Йотова

Българските волейболисти ни донесоха всичко онова, от което имаме толкова нужда – да се почувстваме обединени, заяви пред журналисти вицепрезидентът Илияна Йотова. Тя ще участва в Националната конференция "Компас 2025" в София.

