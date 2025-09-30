Подробно търсене

Йоана Христова
Когато човек има дух и сила, може да пребори абсолютно всичко, каза министър Гуцанов, който посрещна параолимпиеца Ружди Ружди
БТА, София (30 септември 2025) На Летище "Васил Левски" пристигна световния шампион от първенството по лека атлетика за параолимпийци Ружди Ружди (в средата). Сред посрещачите са голяма част от парламентарната група на ДПС-Ново начало и министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов (вторият вдясно).Снимка: Владимир Шоков/БТА (ПГ)
София,  
30.09.2025 15:56
 (БТА)

Човек в ситуацията на Ружди Ружди успя да вземе 12 титли - шест световни, шест европейски и две олимпийски, а това показва, че когато човек има дух и сила, може да пребори абсолютно всичко. Това каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, който посрещна на летище „Васил Левски“ в София световния шампион Ружди Ружди от първенството по лека атлетика за параолимпийци.

Гуцанов посочи, че последните дни България се е обърнала както към волейбола, така и към Ружди и това показва силата на духа.

Министърът допълни, че Ружди е ясен показател на това как една държава може да помага. „Тези средства, които ние отделихме за високотехнологични иновативни средства за хора със специфични нужди, дори и при него имат своето приложение“, каза Гуцанов. Радвам се, че по този начин успяваме да помогнем на хората в такава необходимост, добави министърът.

За да посрещне световния шампион, на летището присъства и делегация на "ДПС - Ново начало".

БТА припомня, че българинът Ружди Ружди спечели шестата си световна титла в клас F55 на тласкането на гюле в шампионата на планетата за хора с увреждания в Делхи, Индия. Двукратният олимпийски шампион от Рио де Жанейро 2016 и Париж 2024 стигна до първото място със световен рекорд, подобрявайки с 26 сантиметра собственото си върхово постижение.   

 

 

 

/ВД/

Свързани новини

30.09.2025 16:21

Световният шампион Ружди Ружди: "Мотивират ме резултатите"

Световният шампион от първенството на планетата по лека атлетика за хора с увреждания от Делхи 2025 Ружди Ружди заяви, че му е било мечта да подобри световния рекорд, а самият той се мотивира от добрите резултати

Към 16:22 на 30.09.2025 Новините от днес

