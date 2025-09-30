Когато човек има дух и сила, може да пребори абсолютно всичко, каза министър Гуцанов, който посрещна параолимпиеца Ружди Ружди

Човек в ситуацията на Ружди Ружди успя да вземе 12 титли - шест световни, шест европейски и две олимпийски, а това показва, че когато човек има дух и сила, може да пребори абсолютно всичко. Това каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, който посрещна на летище „Васил Левски“ в София световния шампион Ружди Ружди от първенството по лека атлетика за параолимпийци.

Гуцанов посочи, че последните дни България се е обърнала както към волейбола, така и към Ружди и това показва силата на духа.

Министърът допълни, че Ружди е ясен показател на това как една държава може да помага. „Тези средства, които ние отделихме за високотехнологични иновативни средства за хора със специфични нужди, дори и при него имат своето приложение“, каза Гуцанов. Радвам се, че по този начин успяваме да помогнем на хората в такава необходимост, добави министърът.

За да посрещне световния шампион, на летището присъства и делегация на "ДПС - Ново начало".

БТА припомня, че българинът Ружди Ружди спечели шестата си световна титла в клас F55 на тласкането на гюле в шампионата на планетата за хора с увреждания в Делхи, Индия. Двукратният олимпийски шампион от Рио де Жанейро 2016 и Париж 2024 стигна до първото място със световен рекорд, подобрявайки с 26 сантиметра собственото си върхово постижение.