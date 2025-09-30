Министърът на младежта и спорта Иван Пешев посрещна националния отбор на България по волейбол на летището в Истанбул

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев посрещна националния отбор на България по волейбол на Международното летище в Истанбул.

Българският тим спечели сребърните медали на завършилото в неделя световно първенство за мъже във Филипините, като това бе едва вторият случай, в който България се класира толкова напред на Мондиал след този, на който е домакин през 1970 година.

По повод големия успех Пешев бе изпратен заедно с правителствения самолет Еърбъс А319 да посрещне националите от Истанбул. Очаква се тимът да се прибере на летище "Васил Левски" в столицата около 10:00 часа.

"Аз знаех какво сме направили, защото през 1994 година и футболът, и волейболът станахме четвърти при първото ни участие в Световната волейболна лига. Много съм щастлив за момчетата, защото наистина успяха да сплотят държавата. Те положиха много труд и усилия и дадоха много жертви. Те показаха, че само със задружност - те като отбор, треньорското ръководство и ние като федерация, помагайки си един на друг можем да постигнем големи резултати. Всеки си вършеше работата по най-добрия начин. Ние имаме една единствена цел - да се класираме за Олимпиадата в Лос Анджелис. Подготовката за състезателите бе много тежка, но треньорският щаб свърши много добра работа и ние като федерация сме подсигурили най-добрите условия. Посрещането, което очаква волейболистите, е най-малкото, което можем да направим за тях след това, което постигнаха. Благодаря на всички фенове, които бяха по площадите, по улиците, пред телевизорите, в залата в Манила, благодаря на партньорите и институциите, които ни помагат, както и на всички хора, които обичат волейбола. Помагайки си и гледайки напред, играейки един за друг можем да направим много. Бъдещето на нашия отбор е светло. Имаме поколение, което тепърва ще ни радва", заяви президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев.

"Далеч сме от това да осъзнаем какво се случва. Не знам как постигнахме това, но хвърлихме много труд и това лято, и миналото. През годината всички бяха работили много. Искам да благодаря на всички, които показаха своята подкрепа", каза капитанът на тима Алекс Грозданов.

"Искам да изкажа благодарност към всички, които не подкрепиха. Турнирът не бе лек. На мен все още ми се струва нереално. Видях невероятна подкрепа отвсякъде - от Добрич, от Варна, от Бургас, от Пазарджик, от София пред "Александър Невски", нямам търпение да се приберем и да видя феновете", добави центърът Илия Петков.