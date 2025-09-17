Реал Мадрид се добра до успех в намален състав срещу Олимпик Марсилия след голове от дузпи на Килиан Мбапе

Реал Мадрид победи трудно с 2:1 пред собствена публика Олимпик Марсилия на старта на основната фаза в Шампионската лига. Два гола от дузпи отбеляза Килиан Мбапе, а домакините останаха в намален състав след почивката заради червен картон на Даниел Карвахал.

Двубоят в испанската столица започна със сериозно превъзходство за домакините. Още във втората минута ножичен удар на Килиан Мбапе премина на сантиметри покрай вратата на марсилци. Четири минути след това шут на младия Франко Мастантуоно срещна гредата.

Контузия получи новото попълнение на испанците Трент-Александър Арнолд, който в самото начало на двубоя беше заменен от Даниел Карвахал.

Олимпик изненадващо поведе в резултата в 22-ата минута след точен удар на Тимът Уеа и асистенция на Мейсън Грийнууд.

Натискът на 15-кратния клубен шампион на Европа продължи и в 28-ата минута Жофри Кондогбия фаулира Родриго в наказателното поле и Мбапе хладнокръвно реализира отсъдената дузпа.

До края на първата част Орелиен Чуамени и Мастантуоно пропуснаха да дадат аванс за "белите", докато Пиер-Емерик Обамеянг беше близо до ново попадение за френския отбор.

След почивката темпото в играта на Реал Мадрид спадна, въпреки удара в гредата на Килиан Мбапе в 50-ата минута.

В 72-ата минута капитанът Карвахал получи червен картон след удар без топка срещу вратаря на гостите Херонимо Руи. При тази ситуацията имаше и намеса от видео асистент арбитрите.

Осем минути след това Факундо Медина игра с ръка в наказателното поле в опит да спре пробива на влезлия като резерва Винисиус. Мбапе беше точен при отсъдената втора дузпа в полза на Реал Мадрид.

Ювентус и Борусия Дортмунд направиха зрелищно равенство 4:4 след голове през втората част. Германците водеха през големи периоди от срещата, но допуснаха изравняване дълбоко в допълнителното време.

Седем минути след почивката Карим Адейеми откри резултата за "жълто-черните" с шут от границата на наказателното поле. Кенан Йълдъз изравни 11 минути след това, но Феликс Нмеча възстанови аванса за Дортмунд в 65-ата минута.

Душан Влахович направи 2:2 по-малко от 120 секунди след това, а Ян Коуто в 74-ата и Рами Бенсебаини от дузпа в 86-ата минута отново дадоха сериозно предимство за Борусия.

"Бианконерите" пак се завърнаха в двубоя в четвъртата и шестата минута от добавеното време след голове на Душан Влахович и на Лойд Кели при асистенция на сърбина, а резултатът стана 4:4.

Двата отбора изравниха рекорда за отбелязване на най-много голове в рамките на само едно полувреме в мач от Шампионската лига.

Тотнъм победи с минималното 1:0 у дома Виляреал след автогол на Луис Жуниор още в четвъртата минута. Лондончани се завръщат в най-силния клубен турнир в света, след като миналия сезон спечелиха Лига Европа.

Бенфика загуби изненадващо с 2:3 след обрат у дома срещу Карабах. "Орлите" поведоха с два гола след попадения на Енцо Баренчеа и Вангелис Павлидис малко след изтичане на четвърт час игра.

Бившият футболист на българския Черно море Леандро Андраде беше точен в 30-ата минута, а Камило Дуран и Олексий Кашчук след почивката осигуриха ценния и драматичен обрат в полза на Карабах.