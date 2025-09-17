Шведският полузащитник на Тотнъм Лукас Бергвал: "Получи се солиден мач срещу Виляреал"

Подробно търсене

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Ian Walton
Лондон,  
17.09.2025 15:17
 (БТА)

Шведският полузащитник Лукас Бергвал похвали "манталитета на Тотнъм да не допусне гол във вратата си" след победата с 1:0 над Виляреал в първия кръг в Шампионската лига.

"Мисля, че се получи солиден мач. Суха мрежа и три точки, спечелени у дома, така че е добра победа", заяви Бергвал, цитиран от агенция ДПА.

"Имахме по-добро първо полувреме. Те се представиха по-добре през второто и натиснаха в края, но както казах, тази година имаме манталитета да не допускаме гол. Да играеш в Шампионската лига е стъпка напред. Мечтая за това от малък. Да играем у дома и да вземем три точки - чувството е невероятно", продължи футболистът на Тотнъм.

"Като цяло всичко беше добре. Допуснахме два гола срещу Пари Сен Жермен и един срещу Борнемут. Мисля, че това е страхотен старт на сезона", добави Лукас Бергвал.

Той отново започна като титуляр след впечатляващо представяне си при победата с 3:0 над Уест Хям в събота, а взетият под наем от Байерн Мюнхен Жоао Палиня влезе от резервната скамейка.

Палиня помогна на Тотнъм да стане по-солиден в последните етапи на двубоя и каза: "Видяхме как отборът се подобрява и това е основното, особено в защита. Ангажираността винаги е налице. Знаем, че ще имаме своите шансове, така че беше наистина важно да запазим мрежата си сухя. Ако поддържаме високо ниво в защита, знаем, че сме много по-близо до победа."

Друго ново попълнение на Тотнъм Шави Симонс имаше късмета да избегне втори жълт картон за нарушение в 66-ата минута срещу Пепе, а Палиня го подкрепи да се адаптира бързо, добавяйки: "Той има много качества. В нападение той със сигурност ще донесе много неща на състава. Млад играч е, има голям талант. Мисля, че ще ни помогне много в ключови моменти и трябва да внесе още конкурентоспособност в отбора."

