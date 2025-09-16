Кметът на Самуил ще представлява общината в извънредното общо събрание на Асоциацията по ВиК, обслужвана от ВиК - Исперих

Общинският съвет упълномощи кмета инж. Джевдет Ахмед Азис да представлява Община Самуил по време на извънредното Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Исперих. Председателят на Общинския съвет д-р Бейтула Сали обясни, че на заседанието, което ще е в края на този месец, предстои да бъде разгледано приемането на препоръчителна вноска на държавата в бюджета на асоциацията за 2026 г. Тя е в размер на 6787,67 лева. Д-р Бейтула Сали отбеляза, че вече повече от десет години представителят на община Самуил гласува „въздържал се“ по тази точка. По думите му аргументите, че няма никаква полза от асоциацията, са едни и същи. Той подчерта, че винаги досега всички проблеми, свързани с водоподаването на територията на общината, са решавани благодарение на усилията на кмета и общинската администрация.

Дневният ред на извънредното заседание на Общинския съвет в Самуил включваше днес общо три точки. Общинските съветници гласуваха допълнение и изменение на решение, прието във връзка с кандидатстване за инсталиране на фотоволтаични системи в съществуващи социални услуги и закупуване на електрически превозни средства. Гласувано бе и предложение за разплащане на разходи по проекта "Топъл обяд".