Австралийски аборигени се срещнаха с краля на Обединеното кралство на годишнината от връщането на Национален парк Улуру

Група австралийски аборигени изпълниха традиционен танц и песен пред краля на Обединеното кралство Чарлз III в лондонския Дом на Австралия (австралийска дипломатическа мисия в Лондон, бел. ред.), за да отбележат 40-годишнината от връщането на Национален парк Улуру на коренното население, предаде ДПА.

Чарлз III присъства на честването в дипломатическата мисия в центъра на Лондон, където се срещна с девет представители на аборигените и собственици на Национален парк Улуру-Ката Тюта, който самият Чарлз посети през 1983 г., придружен тогава от принцеса на Уелс Даяна.

Улуру, известен още като Айерс Рок, и Ката Тюта, известен още като Олгас, са големи геоложки скални образувания, достигащи до 500 метра височина, и представляват един от най-емблематичните пейзажи на Централна Австралия.

Включени в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, те са свещени места на народа анангу, коренното население на района, които си възвръщат собствеността върху земята, след като австралийското правителство им предава документите за собственост на 26 октомври 1985 г.

Празненството включваше традиционно изпълнение на танци и песни от деветимата представители на анангу, някои от които никога преди не са посещавали Обединеното кралство.

"Когато ни чухте да пеем песента си, тя е от нашите баби и дядовци ... Това място винаги е било наше, отдавна ... Нашата земя е свещена. Това е песента, която пеехме", заяви Сами Уилсън, чиито думи бяха преведени на английски от Хари Уилсън, друг представител на анангу.

Народът анангу живее в района около Национален парк Улуру-Ката Тюта повече от 30 000 години, каза върховният комисар на Австралия (дипломатическа длъжност в рамките на Общността на нациите, бившата Британска общност, бел. ред.) в Обединеното кралство Стивън Смит в своята възпоменателна реч.