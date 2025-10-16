Петима души бяха арестувани в Лион във връзка с убийството на иракски християнин на инвалидна количка

Петима души бяха арестувани във Франция в рамките на разследване за убийството на иракски християнин в инвалидна количка през септември в Лион, предаде Франс прес, като се позова на съдебни източници.

Петимата арестувани са били в контакт с 28-годишен алжирски гражданин, задържан в Италия в рамките на това разследване и заподозрян, че може би е извършител на нападението.

Жертвата на атаката – 45-годишният Ашур Сарная, е бил наръган с нож във врата вечерта на 10 септември пред кооперацията си в Лион от мъж, който го е причаквал там и който после избягал от местопрестъплението. В момента на атаката Ашур Сарная е снимал с телефона си видео, посветено на християнската религия. Той често пъти е имал навика да снима подобни видеа.

На 2 октомври алжирец, влязъл в Италия на 12 септември, беше арестуван заради убийството на Сарная, след като беше издадена европейска заповед за арест в рамките на френското разследване. По време на ареста у алжиреца е бил открит голям нож.

Жертвата на убийството е живеела от 10 години със сестра си в Лион. Във видео в „Тик Ток“ Сарная разказва, че видеата му с християнско съдържание често пъти са били блокирани в социалните мрежи след подадени сигнали срещу тях от страна на мюсюлмански потребители.

Първоначално воденото разследване за убийство беше разширено в разследване за убийство, свързано с терористично начинание, припомня Франс прес.