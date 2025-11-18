Фулъм предлага нов договор на Марко Силва

Английският футболен клуб Фулъм предлага нов договор на мениджъра си Марко Силва, съобщи BBC. Бордът на директорите на „Котиджърс“ желае португалецът да удължи престоя си начело и отвъд края на този сезон.

През летния трансферен прозорец 48-годишният старши треньор обвини борда в „пасивна“ политика при привличането на нови играчи, започвайки новия сезон с едва 5 нови попълнения за общо 40 милиона паунда.

Фулъм започна сезона в Премиършип трудно и стои на само точка над зоната на изпадащите след 11 изиграни кръга.

Марко Силва ръководи отбора от 2021 година, извеждайки го обратно в първото ниво на английския футбол през първата си кампания. Оттогава успя да завърши на 10-о, 13-о и 11-о място в трите си сезона във Висшата лига.