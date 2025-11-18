Кръгла маса ще се състои в Търговище по повод 20-тата годишнина от създаването на Комплекса за социални услуги за деца и семейства

Кръгла маса на тема „Значението на социалните услуги за деца и семейства за реализиране на социалната политика на община Търговище – резултати и предизвикателства“ ще се състои в Търговище в четвъртък (20 ноември), съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Форумът се организира от Фондация „Международна социална служба – България“ със съдействието на местната администрация. Фондацията е доставчик на услугите в Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) в областния град. Поводът за събитието е отбелязването на 20 години от създаването на Комплекса.

По предварителна информация във форума ще вземат участие представители на Агенцията за качеството на социалните услуги, на дирекциите за социално подпомагане от областта, доставчици на социални услуги от страната, представители на неправителствения сектор и други.

В рамките на дискусията ще се коментират качеството на услугите за деца в риск, деца с увреждания и техните семейства. Ще се обсъжда и ролята на междусекторното сътрудничество за ефективността на подкрепата и други.

Комплексът за социални услуги за деца и семейства е разкрит през 2005 г., като заключителна част от проекта „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България” на Министерството на труда и социалната политика.

Към момента в него функционират три социални услуги. В Център за обществена подкрепа се работи в групи за взаимопомощ на осиновители и кандидат-осиновители. Срещите се провеждат периодично на територията на Центъра, като се обсъждат теми по предварителна заявка на участниците или възникнали в процеса на работа. Предоставя се и пространство за вентилиране на чувства и емоции. Екипът на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания се прилага модел на грижа, базиран на индивидуалните потребности на децата, отчитащ преживяната от тях травма и нейния ефект върху развитието им. Особено внимание екипът полага за отработване на техники за изграждане връзка и поддържане на взаимоотношения. Към Комплекса функционира и Център за социална рехабилитация и интеграция, информират от доставчика на социалните услуги в КСУДС - Търговище.

Общата цел на предоставяните в Комплекса услуги е оказване на подкрепа за развитието и социалното включване на деца в риск, деца с увреждания и техните семейства. Услугите обхващат както превенция и работа със семействата, така и специализирана рехабилитация и осигуряване на сигурна среда и умения за самостоятелен живот.

Средногодишно специалистите в КСУДС предоставят подкрепа на близо 180 деца и 350 родители, членове на разширеното семейство или кандидат-осиновители. През последните две десетилетия са подкрепени общо над 4500 деца в риск, над 540 деца с увреждания, както и над 5500 родители, членове на разширеното семейство, кандидат-осиновители или приемни родители, отчитат от администрацията.