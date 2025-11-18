Представители на културни организации и на бизнеса обсъдиха на кръгла маса предложения за промени в Закона за меценатството

Представители на културни организации и на бизнеса обсъдиха на кръгла маса предложения за изменение и допълнение на Закона за меценатството. Дискусията бе организирана от „Мениджър Медия Груп", която е част от „ВМ Финанс Груп" и през 2024 г. заяви намерение да бъде платформа, която обединява бизнеса и културните организации с цел промяна на Закона за меценатството.

На дискусията бяха представени предложения за промени в Закона за меценатството и в Закона за корпоративно подоходно облагане. В кръглата маса се включиха актьорът Севар Иванов, Атанас Маев от „Дерида Денс Център", Суни Данаджъ, организатор на „София Арт Феър", Веселина Сариева от Галерия Sarieva, Николай Панайотов от „Глобъл Такс", адвокат Цвета Бошева, Таня Кръстева от сп. „Мениджър", Велко Джилизов от „УниКредит", директорът на РЦСИ „Топлоцентрала" Веселин Димов, Весела Кондакова от РЦСИ „Топлоцентрала", Татяна Павлова от Artvent.

„Вече години наред ние подкрепяме културата и изкуството като основа за развитието на модерното ни общество, защото знаем, че културата е огледало на това, което сме - на гражданската ангажираност, на активното гражданство и на степента на социално сближаване", каза изпълнителният директор на „ВМ Финанс Груп" Александра Мирчева. Позицията на „Мениджър Медия Груп" е, че към днешна дата бизнес организациите и физическите лица не са икономически стимулирани да подкрепят финансово културните проекти в страната.

„Ние подкрепяме финансово културни проекти и събития, които имат трансформационно влияние с културното си съдържание. Като медия работим за сближаването на връзката между бизнеса и културата. Днес сме се събрали поради това, че от много време към нас се отправяше едно послание от двете страни, както от страна на бизнеса, така и от страната на културата, за необходимостта в промяна на текстове в Закона за меценатството", обясни Мирчева.

Обсъдени бяха промени в Закона за меценатството, които имат за цел да се опрости процедурата по регистрация на меценатите, да се популяризира меценатството в обществото, както и да се стимулира развитието на културата. Сред предложените промени са посочване на прагове на безвъзмездна финансова подкрепа, която меценатът предоставя, за да се разграничи меценатството от случаите на предоставяне на еднократна или незначителна като обем финансова подкрепа; промени в правила, засягащи административни процедури по реда на Закона за меценатството; промени, с които да се облекчат съществуващите административни тежести.

С предложените законодателни промени се цели увеличаване на подкрепата за българската култура и намиране на повече средства за финансиране на културни проекти чрез повишаване на интереса към меценатството и броя на меценатите, посочиха инициаторите на дискусията. Очаква се тези цели да бъдат постигнати чрез опростяване на процедурата по регистрация на меценатите и справяне с дефицитите на сегашния правен режим и предоставяне на по-големи финансови облекчения и стимули за меценатите.

През октомври, на заседание на Комисията по културата и медиите в Народното събрание, народният представител от парламентарната група на ГЕРБ-СДС Любен Дилов предложи дискусия в Комисията за промяна на Закона за меценатството.