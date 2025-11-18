Ясен е съставът на България за мача срещу Черна гора от евроквалификациите за жени

site.btaЯсен е съставът на България за мача срещу Черна гора от евроквалификациите за жени
Треньорът на женския национален отбор Таня Гатева избра състава, на който ще разчита за днешния двубой от евроквалификациите срещу Черна гора. Срещата от група Е ще се проведе от 19.00 часа в “Aрена Ботевград”. Мачът можете да се наблюдава пряко на платформата на bTV - VOYO.BG
Ето на кои състезателки залага Таня Гатева: Гергана Иванова, Карина Константинова, Катрин Стоичкова, Радостина Христова, Борислава Христова, Илияна Георгиева, Янина Тодорова, Ивана Бонева, Валерия Алексиева, Преслава Колева, Деница Манолова и Кайла Хилсман.
Националките са с баланс от 2-0 и са еднолично начело в класирането на своята група на квалификациите за Евробаскет 2027 за жени. Черна гора пък има в актива си 1 успех и 1 поражение и се нарежда на трето място в подреждането.
/ИК/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина