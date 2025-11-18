Подробно търсене

Ясен е съставът на България за мача срещу Черна гора от евроквалификациите за жени

Ива Кръстева
Ясен е съставът на България за мача срещу Черна гора от евроквалификациите за жени
Ясен е съставът на България за мача срещу Черна гора от евроквалификациите за жени
Снимка: Бисер Тодоров БТА архив
София,  
18.11.2025 14:16
 (БТА)

Треньорът на женския национален отбор Таня Гатева избра състава, на който ще разчита за днешния двубой от евроквалификациите срещу Черна гора. Срещата от група Е ще се проведе от 19.00 часа в “Aрена Ботевград”. Мачът можете да се наблюдава пряко на платформата на bTV - VOYO.BG

Ето на кои състезателки залага Таня Гатева: Гергана Иванова, Карина Константинова, Катрин Стоичкова, Радостина Христова, Борислава Христова, Илияна Георгиева, Янина Тодорова, Ивана Бонева, Валерия Алексиева, Преслава Колева, Деница Манолова и Кайла Хилсман.

Националките са с баланс от 2-0 и са еднолично начело в класирането на своята група на квалификациите за Евробаскет 2027 за жени. Черна гора пък има в актива си 1 успех и 1 поражение и се нарежда на трето място в подреждането.

/ИК/

Свързани новини

16.11.2025 07:11

Треньорът на баскетболните националки Таня Гатева: „Доволна съм, представянето беше стабилно“

Старши треньорът на женския национален отбор по баскетбол на България Таня Гатева заяви, че е доволна от представянето във втория мач от квалификациите за Евробаскет 2027
15.11.2025 20:32

Женският национален тим по баскетбол на България се справи с Украйна за втора победа в евроквалификациите

Националният отбор на България по баскетбол за жени надви тима на Украйна с 80:60 (30:16, 20:15, 14:10, 16:19) като гост в латвийската столица Рига в среща от втория кръг в група Е от първия етап на квалификациите за следващото Европейско
15.11.2025 15:35

Селекционерът Таня Гатева определи състава на националния тим на България по баскетбол за жени за срещата с Украйна

Старши треньорът на женския национален отбор по баскетбол на България Таня Гатева определи състава за предстоящия двубой от група Е на евроквалификациите срещу Украйна
12.11.2025 23:24

Баскетболната националка Валерия Алексиева: „Вярваме, че това е само началото на историята, която ще напишем”

“Настроението срещу Украйна съм сигурна, че ще е страхотно, както винаги! Изиграли сме само един мач, който ни даде още повече енергия! Подготвени сме и вярваме, че това е само началото на историята, която ще напишем”, каза още тя.
12.11.2025 14:55

Националният тим на България по баскетбол за жени победи Азербайджан с 93 точки разлика в първия си мач от евроквалификациите

Националният отбор на България постигна впечатляващ успех над тима на Азербайджан с 93 точки разлика - 141:48 (30:15, 26:12, 48:12, 37:9) като гост в Баку в двубой от първия кръг в група Е на квалификациите за Европейското първенство по баскетбол
12.11.2025 11:17

Старши треньорът на националките по баскетбол Таня Гатева избра групата за гостуването на Азербайджан

Селекционерът на женския национален отбор по баскетбол на България Таня Гатева избра групата от състезателки за първия мач на тима от квалификациите за Евробаскет 2027

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:48 на 18.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация