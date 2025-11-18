Участници в бизнес форум в Хасково заявиха, че има тежък дефицит на висококвалифицирани кадри в технологичните индустрии у нас

Дефицитът на висококвалифицирани кадри в технологичните индустрии у нас е голям. Той е предизвикан основно от недостатъци в системата на професионалното образование, бяха единодушни участниците в бизнес форум в Хасково. Дискусията на тема „Бизнес и образование в технологичните индустрии - перспективи и предизвикателства в регион Хасково“ е организирана от Хасковската търговско-промишлена палата.

Дефицитът на квалифицирана работна ръка в нашия бранш е много тежък. Нямаме предприятие, в което да не се търсят специалисти, каза председателят на Българска браншова камара - машиностроене (ББКМ) Виолин Ненов. Принципът "Парите следват ученика и студента е очевиден, но той трябва да се прилага умерено и да е по-скоро във вида "Парите следват успешните резултати", поясни за БТА Ненов. Неговото мнение е, че първият сериозен проблем е липсата на връзка между бизнес и образование, или ако я има, тя е много тънка. Този въпрос е поставян на всички възможни нива, посочи Ненов.

Нивото на обучаващите също не съответства на актуалното състояние - преподавателите не са добре запознати с новата същност на бизнеса, с новите технологии и тенденции, смята той. В проекта за модернизация на професионалното образование, по който се работи, една от стъпките, след като се въведат новите учебни програми, трябва да бъде и обучение на самите учители, според Ненов.

При нас също търсенето на квалифицирана работна ръка изпреварва предлагането, а текучеството нараства, отбеляза Цветин Тодоров, председател на Национално сдружение на българските спедитори (НСБС). Той коментира, че не разчитат особено на българската образователна система и посочи, че организацията е изградила собствен специализиран учебен център, в който се състоят по 25 курса годишно, провежда се дистанционно обучение, издават се учебници и помагала. Въпреди това, новите предизвикателства с преминаването от аналогова към цифрова компетентност изисква лидери и подготвени екипи.

В Италия проблемите, които касаят намирането на добре подготвени кадри, са сходни с тези в България, твърди Анселмо Капороси, главен директор на Италианската търговска камара в България. Той каза, че в страната му се полагат много усилия да бъдат убеждавани фирмите да инвестират в образование. По негови думи например завършващите висше образование трябва в последната година от обучението си задължително да положат практика в производство.

Много рядко стажуващи в предприятия от нашия отрасъл остават на работа след практиката си, каза изпълнителният директор на Българска асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) Орлин Димитров. В същото време според изнесената от него статистика браншът е лидер в износа на България с 11,1 процента от експорта през 2024 година, с 1275 предприятия с 57 000 служители и 5,5 милиарда лева годишен оборот.

В началото на октомври започна проектът "Домино 2" с финансиране от Швейцария, в чийто фокус е дуалното обучение, информира секретарят на Българо-швейцарска търговска камара Васил Радойновски. Един от акцентите е разширяване на ролята на бизнеса в образованието с идеята, че образованието трябва да служи на бизнеса, а връзката между двете сфери е необходимо да се задълбочи, например със създаването на междинни звена между бизнес и образование, посочи Радойновски. Той цитира данни на Института по пазарна икономика, според които едва 9 на сто от обучаващите се в професионалните гимназии са в дуална форма на обучение. Друго обстоятелство е, че няма обратна връзка за реализацията на завършилите дуално обучение.