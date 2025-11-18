Община Две могили ремонтира опасен мост, заради който е затворен пътят между селата Батишница и Бъзовец. Това съобщи за БТА кметът на Общината Мариета Петрова.

Тя обясни, че след обилните валежи през миналия месец се е получило свличане на земна маса по едно от крилата на моста, като е компрометирана и настилката на пътното платно.

"Това създаде опасност за преминаващите превозни средства. Така мостът бе затворен за движение преди десетина дни. Това затвори и пътят между двете села. Извършено бе обследване на съоръжението, което да установи какви укрепителни дейности са необходими. Чрез областния управител на Русе Драгомир Драганов подадохме искане пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за финансиране на укрепителните дейности", обясни Петрова.

По думите й началото на ремонта на основите на моста било поставено вчера. Очаква се съоръжението да бъде отворено за движение в началото на идната седмица.

"Затварянето на моста създава най-голямо неудобство на жителите на село Бъзовец, които преминават през обходни маршрути, за да стигнат до общинския център Две могили и до областния център Русе. Автобусите от междуселищния транспорт също използват алтернативни пътища", обясни Петрова.