Турският националистически лидер Девлет Бахчели изрази готовност да посети намиращия се в затвора лидер на ПКК Абдуллах Йоджалан

Лидерът на Партията на националистическото действие (ПНД) и основен съюзник на турския президент Реджеп Тайип Ердоган Девлет Бахчели изрази готовност да посети намиращия се в затвора исторически лидер на Кюрдската работническа партия (ПКК) Абдуллах Йоджалан, съобщава в. „Биргюн“.

По време на днешното заседание на парламентарната група на ПНД Бахчели коментира разгорещилия се през последните седмици дебат относно евентуалното изпращане на турски депутати до затвора на остров Имралъ, където се намира Йоджалан. „Дебатът дали да отидем до Имралъ или не трябва да бъде спрян. Как може да се постигне напредък, ако не можем да установим контакт с един от основните събеседници в този процес? Няма смисъл да се бавим с Имралъ. Ако никой не се съгласи на това посещение, ще взема трима приятели със себе си и няма да се поколебая да отида там“, заяви Бахчели по време на изказването си.

Анкара започна непреки преговори с ПКК в края на миналата година, като през февруари Йоджалан отправи призив към своите бойци да сложат оръжията си и да възприемат демократични средства за постигане на напредък по кюрдския въпрос. В съотвестсвие с призива на лидера си през май ПКК обяви, че се отказва от въоръжената си борба срещу Турция, слагайки край на четиридесетгодишен конфликт, отнел живота на близо 40 000 души.

В съответствие с процеса по помиряване властите в Турция създадоха и междупартийна парламентарна комисия, която да положи основите за мирния процес и да подготви правна рамка за политическата интеграция на ПКК и нейните бойци. През последните седмици в медийното пространство в Турция се появи информация относно провеждането на обсъждания и гласувания за евентуално изпращане на делегация от депутати – членове на комисията – за среща с Йоджалан. Много от политическите партии в Турция подкрепят идеята за подобно посещение, но според социологически проучвания голяма част от обществото е против.