Институциите на територията на Габрово са готови за зимата, съобщиха от общинската администрация

Институциите на територията на Габрово са готови за зимата, съобщи за БТА Миглена Въгленова, главен експерт в Дирекция „Устойчиво развитие“ на Община Габрово.

Общинското предприятие „Благоустрояване“ към момента разполага с 975 тона инертни материали, с оборудване, работно облекло. Подготвят се снегопочистващата техника и ръчният инвентар. Всеки месец се определя дежурна група, която при необходимост може да отстранява паднали дървета. Фирма „Димас“ АД има сключен тригодишен договор за почистване на пътната мрежа извън града и в селата, като при усложнена зимна обстановка на терен ще работят 17 машини, посочват от администрацията.

По данни на Областното пътно управление – Габрово за републиканската пътна мрежа за периода 2025–2026 г. е изготвен и съгласуван график със сектор „Пътна полиция“ и дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при МВР. Изпълнителят по договора вече снабдява базите с необходимите материали, а към 1 ноември има пълна техническа и организационна готовност. Поддържането ще се извършва от три пункта – „Етъра“, Габрово и Донино.

Представители на енергоразпределителното дружество, което оперира в региона, са посочили, че 12 екипа ще отговарят за отстраняване на аварии по електропреносната мрежа.

От Районна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ са в пълна готовност за работа през зимата, разполагат с шест високопроходими автомобила, пожарна и специализирана техника. Доброволното формирование „Янтра“ също има готовност и при възможност ще участва в работи при усложнена зимна обстановка. Те разполагат с два екипа и общо шестима доброволци.

Болничните институции, образователните и социални институции също за подготвени за предстоящият зимен сезон. Имат и утвърдени планове за действие при бедствия и усложнена зимна обстановка.

От Община Габрово допълниха, че вече е имало заседание на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, фирмите, ангажирани със снегопочистването, ръководителите на здравни заведения, на общинските предприятия, структурите на МВР и пожарната, експлоатационните дружества, експерти от дирекциите по социална политика, образование и общинска собственост, кметовете на населените места.