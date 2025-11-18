Журналистът Валерий Тодоров ще представи в Силистра книгата си "Медии и време"

Силистренското дружество на Съюза на българските журналисти и местния Регионален експертно-консултантски и информационен център "Читалища" организират среща-разговор с журналиста Валерий Тодоров. Срещата е насрочена за 27 ноември в Регионалната библиотека в крайдунавския град, съобщиха за БТА от културната институция.

По време на събитието Тодоров ще представи последната си книга „Медии и време“. Според организаторите в нея авторът разграничава действителността от медийната реалност. За него те са две свързани, но много различни понятия. В същото време той подчертава и друга съществена разлика - че в медиите има все повече развлечения и по-малко журналистика.

Валерий Тодоров е роден през 1956 г. в Силистра. През 1976-81 г. учи във Факултета по журналистика в СУ „Климент Охридски”, където е зам.-главен редактор на студентския университетски вестник.

От 1981 г. започва работа в програма „Хоризонт” на БНР. В главна редакция „Международна информация” последователно е литературен сътрудник, редактор, коментатор, старши репортер, завеждащ редакция и заместник главен редактор. Като специален пратеник отразява събития, свързани с първите демократични избори в Унгария, Румъния, Албания и Украйна, разпада на Югославия, разпускането на Варшавския договор.

Валерий Тодоров печели конкурс за кореспондент в чужбина и от януари 1993 г. до октомври 1997 г. е завеждащ кореспондентския пункт на БНР в Москва. След завръщането си от Москва през октомври 1997 г. е водещ и ръководи екипа на вечерното обзорно предаване “Нещо повече” на БНР. За кратко време е директор на програма „Хоризонт”.

От 29 май 2007 до 29 май 2013 г., в два последователни мандата, е генерален директор на Българското национално радио.