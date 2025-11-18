"Аксиос": САЩ и Русия обсъждат размяна на затворници

Русия и САЩ обсъдиха възможността за организиране на поредна размяна на затворници, съобщи специалният пратеник на руския президент Владимир Путин Кирил Дмитриев в интервю за "Аксиос", публикувано днес.

"Срещнах се с някои американски официални лица и членове на екипа на Тръмп по някои въпроси от хуманитарен характер, като например възможна размяна на затворници, по която работи американската страна“, цитира "Аксиос" думите на Дмитриев.

Американски официален представител потвърди изявлението му и заяви, че САЩ са отворени за идеята, но предупреди, че няма нищо непосредствено предстоящо, съобщи "Аксиос".

Администрацията на президента Доналд Тръмп по-рано тази година осигури освобождаването на Марк Фогел, американски учител и бивш служител на посолството на Вашингтон в Москва, и руско-американската балерина Ксения Карелина, припомня Ройтерс.

През август 2024 г. САЩ и Русия извършиха най-голямата размяна на затворници от Студената война, като 24 затворници получиха свободата си, включително американският журналист Еван Гершкович и бившият американски морски пехотинец Пол Уилън.

Дмитриев обсъди идеята за поредната размяна с американския пратеник Стив Уиткоф и други представители на администрацията, се добавя в публикацията в "Аксиос".

Русия се надява, че нова размяна на затворници със САЩ ще покаже добра воля и ще създаде повече доверие между двете страни, се казва в публикацията, като се добавя, че нито Дмитриев, нито американският представител са посочили кои затворници от двете страни биха могли да бъдат включени в размяната.