Общинският съвет в Маджарово одобри двугодишен план за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в общината. Това стана на редовно заседание на Общинския съвет и бе една от единадесетте точки в дневния ред.

Съветниците одобриха приемането на средносрочна бюджетна прогноза за приходите от местни данъци и такси, както и за разходите до 2028 година. Разглеждана и гласувана бе актуализирана програма за управление и разпореждане с общинската собственост, както и промени в капиталовата програма за тази година, като кметът Ерджан Юсуф даде подробни обяснения защо се налага пренасочването на средства от един обект към друг.

Субсидията за закуски на учениците от първи до четвърти клас единодушно бе увеличена от 40 на 50 стотинки дневно за настоящата учебна година. Приеха се и три предложения за продажба и едно за отдаване под наем на общински имоти.

В последната точка "разни" кметът Юсуф информира, че вече има подписан договор със социалното министерство, с който се осигуряват средства за закупуването на електромобил и зарядна станция за него за нуждите на социалните услуги. Освен това вече има осъществено авансово плащане за ремонта на отсечка от пътя Маджарово - Долно съдиево.